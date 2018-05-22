Израильский танк обстрелял наблюдательный пункт палестинских боевиков

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (148)

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мая — РИА Новости. Несколько палестинцев проникли в Израиль из сектора Газа и подожгли армейский пост, пострадавших нет, сообщили военные.

В ответ израильский танк обстрелял наблюдательный пункт боевиков из правящего в анклаве движения ХАМАС.

"Группа террористов проникла в Израиль и подожгла военный пост. В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал наблюдательный пункт, принадлежащий террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа", — сказано в сообщении.

На ХАМАС израильтяне возлагают ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава, требуя от исламистов обеспечить соблюдение режима перемирия всеми палестинскими группировками.