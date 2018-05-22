Иностранные журналисты приедут на ядерный полигон в КНДР в среду

ВОНСАН (КНДР), 22 мая — РИА Новости. Иностранные журналисты, прибывшие в КНДР, если позволят погодные условия, посетят ядерный полигон в северной части страны в среду утром, сообщили РИА Новости организаторы поездки.

"Если позволят погодные условия, журналисты прибудут на полигон в среду утром", — сообщил собеседник агентства.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона "Пхунгери". Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Как ранее передал корреспондент РИА Новости, самолет с иностранными журналистами прибыл в КНДР, рейс приземлился в аэропорту Кальма, что недалеко от города Вонсан. Как сообщили РИА Новости некоторые журналисты, а также представители северокорейской стороны, южнокорейской прессы на борту не оказалось. Ранее предполагалось, что освещать закрытие ядерного полигона, на котором КНДР провела свои шесть ядерных испытаний, будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.