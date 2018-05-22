В Афганистане около 20 силовиков погибли в столкновениях с талибами*

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Около 20 представителей сил безопасности Афганистана погибли в столкновениях с боевиками из радикального движения "Талибан"* в афганской провинции Газни в центральной части страны, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на местные власти.

Столкновения произошли в ходе масштабного наступления боевиков сразу в нескольких районах провинции. Как заявил представитель администрации провинции Насир Ахмад Факир, в результате нападений талибов* погиб глава полиции одного из районов провинции и командир резервной части. По его словам, боевики захватили и взорвали штаб-квартиру полиции в районе Джагхату.

Ситуация в Афганистане продолжает оставаться нестабильной. В некоторых районах страны проводит наступление радикальное движение "Талибан"*, также на территории государства усилилось влияние "Исламского государства"*. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, ситуация в Афганистане не становится стабильней, что дает возможность перехода через эту страну формирований террористов в сопредельные государства.

*Террористическая организация, запрещенная в России