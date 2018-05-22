Иностранные журналисты прибыли в КНДР на закрытие ядерного полигона

ВОНСАН (КНДР), 22 мая — РИА Новости. Самолет с иностранными журналистами прибыл в КНДР, рейс приземлился в аэропорту Кальма, что недалеко от города Вонсан, передает корреспондент РИА Новости.

Рейс вылетел из Пекина примерно в 9.40 (4.40 мск). При этом в посадочных талонах в качестве пункта назначения был указан Пхеньян.

Как сообщили РИА Новости некоторые журналисты, а также представители северокорейской стороны, южнокорейской прессы на борту не оказалось. Ранее предполагалось, что освещать закрытие ядерного полигона Пхунгери, на котором КНДР провела свои шесть ядерных испытаний, будут журналисты из России, США, Великобритании, Китая и Южной Кореи.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона "Пхунгери". Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.