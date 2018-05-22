Япония выразила обеспокоенность учениями Китая у спорных островов

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Глава министерства обороны Японии Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность в связи с проведением КНР учений с участием стратегических бомбардировщиков на одном из спорных островов в Южной-Китайском море, назвав подобные действия Пекина "попыткой изменить статус-кво в одностороннем порядке".

"Китай активно расширяет свою деятельность, в том числе за счет широкомасштабных насыпных работ в Южно-Китайском море, развитием военных объектов и инфраструктуры. Подобные действия приведут к дальнейшему одностороннему изменению статуса-кво", — заявил в ходе пресс-конференции глава минобороны Японии, трансляция которой велась телеканалом NHK

По словам Онодэры, подобные действия Китая "вызывают обеспокоенность не только со стороны Японии, но и со стороны международного сообщества".

"Сотрудничество международного сообщества является важным для поддержания и укрепления порядка на море на основе международного права", — отметил японский министр.

Группа стратегических бомбардировщиков H-6K Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая в ходе учебных маневров 19 мая впервые приземлилась и взлетела с аэродрома на одном из спорных островов в Южно-Китайском море.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.