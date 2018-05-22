Страны ШОС договорились повышать уровень координации в сфере безопасности

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Секретари советов безопасности государств-членов ШОС на встрече во вторник условились усиливать контакты и обмен информацией в сфере безопасности, а также укреплять координацию по международным проектам, в том числе по инициативе "Один пояс — один путь", заявил член Госсовета КНР, министр общественной безопасности Китая Чжао Кэчжи.

"Мы продолжаем рассматривать сотрудничество в области безопасности как приоритетное направление", — заявил китайский министр на пресс- конференции по итогам ежегодной встречи.

Он подчеркнул, что "стороны пришли к единству, что необходимо усиливать обмен информацией в проведении совместных операций, непрерывно повышать уровень координации и боеспособности, важно поддерживать тесные контакты по линии профильных ведомств по линии безопасности по проектам инициативы "Один пояс — один путь", особенно по транснациональным и стратегическим проектам, а также по важным международным проектам и мероприятиям".

Чжао Кэчжи подчеркнул, что страны ШОС "готовы повышать уровень многопланового сотрудничества, особенно в области безопасности для того, чтобы организация внесла больший вклад в развитие стабильности и процветания в регионе".

Тринадцатая ежегодная встреча секретарей советов безопасности стран ШОС, в которой участвуют представители Китая, Индии, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана, открылась утром во вторник в госрезиденции Дяоюйтай в Пекине. На встрече также присутствовал генсек ШОС Рашид Алимов и директор исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Евгений Сысоев.