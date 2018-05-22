В Аргентине открылась выставка об освобождении концлагерей советской армией

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. Документальная выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение" о подвиге советских солдат, спасших жизни тысяч узников концлагерей, открылась в понедельник в Национальном конгрессе Аргентины.
"Мы рассматриваем сегодняшнее мероприятие как наш очередной вклад в масштабные усилия по сбережению правды о трагических страницах войны", — добавил он.
По словам дипломата, РФ высоко ценит ту поддержку, которую Буэнос-Айрес оказывает усилиям по борьбе с героизацией нацизма, в том числе на площадках ООН в ходе принятия по инициативе России соответствующей резолюции. "В нынешней непростой ситуации в мировых делах ее положения приобретают особый характер", — продолжил он.
"В этой выставке мы рассказываем о том, как в четырех странах Красная армия спасла около 250 тысяч евреев, освобожденных из гетто и концлагерей. В центре экспозиции — персональные судьбы и освободителей, и спасенных ими узников", — заявил сопредседатель научно-просветительного центра "Холокост" Илья Альтман.
После презентации выставки в аргентинском Конгрессе она будет перевезена в аргентинский музей Холокоста, а 21 июня она откроется в Уругвае.