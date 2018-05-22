Саммит лидеров КНДР и США на 99,9% пройдет по плану, заявили в Южной Кореи

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Глава управления по национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Чон Ый Ён считает, что запланированный на 12 июня саммит лидеров КНДР и США практически наверняка состоится согласно плану.

"Мы полагаем, что шанс того, что саммит КНДР-США состоится согласно плану, составляет 99,9%. Но мы готовимся к различным возможным развитиям", — цитирует агентство Ренхап слова советника южнокорейского президента по безопасности.

Чон Ый Ён сопровождает Мун Чжэ Ина в ходе его визита в США. По его словам, лидеры проведут "откровенные обсуждения по вопросам успешного проведения саммита США-КНДР, заключения значимых договоренностей и относительно путей реализации этих договоренностей".

"Южная Корея и США обменивались даже мельчайшей информацией и остаются в тесном взаимодействии. Мы провели рабочие встречи на различных уровнях, чтобы обсудить, как направить КНДР в том направлении, в котором мы бы хотели, и я полагаю, что нынешние переговоры (лидеров Южной Кореи и США – ред.) будут хорошими", — подчеркнул Чон Ый Ён.

Кроме этого, советник южнокорейского президента также опроверг сообщение газеты New York Times о том, что президент США Дональд Трамп консультируется с представителями администрации по поводу того, стоит ли ему проводить встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В опубликованной накануне заметке издания говорилось, что Трамп крайне обеспокоен тем, что саммит США и Северной Кореи, который должен пройти в следующем месяце в Сингапуре, приведет к политическому конфузу.

"У нас никогда не складывалось такого впечатления, ни в ходе телефонных переговоров лидеров (Южной Кореи и США – ред.), а также в ходе переговоров представителей Советов национальной безопасности наших стран", — подчеркнул Чон Ый Ён.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.