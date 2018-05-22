Британия обяжет Абрамовича отчитаться о происхождении доходов, узнали СМИ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Российскому бизнесмену, владельцу лондонского футбольного клуба "Челси" Роману Абрамовичу для получения новой визы Великобритании, возможно, придется объяснить британским властям, как он стал обладателем крупного состояния, сообщает газета Daily Telegraph.

По данным издания, его виза инвестора Tier 1, которая выдается на 40 месяцев, истекла, предположительно, в апреле, когда он находился за пределами Великобритании. В результате, как отмечает издание, Абрамович "вынужден был подать заявление на получение (новой) визы по более жёстким правилам, введенным в 2015 году, вместо того, чтобы продлить уже существующую визу". Газета Guardian подчеркивает, что его вряд ли бы подвергли более строгой проверке, если бы он подавал заявление во время пребывания на территории Великобритании.

Накануне представитель британского премьера сообщил, что в 2014 и 2015 годах британские власти ужесточили условия для получения визы инвестора типа Tier 1. По его словам, были введены "инструменты, с помощью которых можно отказать в выдаче визы, если существуют разумные основания полагать, что средства (заявителем – ред.) были получены незаконно".

Ранее 20 мая издание The Bell со ссылкой на источники в окружении Абрамовича сообщило, что его британская виза истекла больше трех недель назад, "а новую ему не выдали". В тот же день источник из окружения российского бизнесмена сообщил РИА Новости, что Великобритания не отказывала Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления. В МВД Великобритании комментировать ситуацию отказались, объяснив это тем, что частные визовые случаи ведомство никогда с журналистами не обсуждает.