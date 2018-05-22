Глава МИД Греции не обсуждал с госсекретарем США македонскую проблему

АФИНЫ, 22 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что США не давят на Афины по вопросу о конституционном названии бывшей югославской республики Македония и на переговорах в Вашингтоне с госсекретарём США Майком Помпео эта тема не поднималась. Она обсуждалась с заместителем госсекретаря Уэссом Митчеллом, заявил Котзиас греческим журналистам после переговоров с Помпео.

"Не поднимался проблема Скопье (на переговорах с Помпео – ред.). Мы обсудили ее с Митчеллом вчера и позавчера", — сказал Котзиас.

На вопрос, были ли уговоры решить вопрос, министр ответил отрицательно. "Никто нас ни к чему не призывает, потому что Греция владеет инициативой по этому вопросу, и все наблюдают, как страна с активной внешней политикой продвигает решения", — цитирует слова министра пресс-служба МИД.

Без решения вопроса о наименовании Республики Македонии она не может вступить в НАТО и Евросоюз. Греция требует изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и считает, что Скопье проводит политику ирредентизма, то есть попыток воссоединения территорий с разделенным народом в рамках единого государства. Хотя под конституционным названием "Республика Македония" страну признают 142 государства, из-за позиции Греции в международные организации она входит под названием "бывшая югославская республика Македония".

Котзиас сказал, что Помпео спросил о задержании двух греческих военнослужащих. Турция с 1 марта удерживает двух греческих военных, которые случайно зашли на ее территорию во время патрулирования.

"Нас спросили, и мы сказали, что неприемлемо для государства-члена НАТО держать двух офицеров греческой армии. Но, как вы знаете, Турция держит в тюрьмах и нескольких граждан США", — сказал Котзиас.

На вопрос о поставках оружия Турции Котзиас ответил: "Они также настроены скептически".

Глава МИД Греции добавил, что у них была "интересная и дружеская встреча" с госсекретарем США. "Мы говорили о проблемах нашего региона, особенно в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Раньше мы обсуждали это с Митчеллом. Я думаю, что отношения двух государств идут в положительном направлении. Я подчеркнул необходимость обеспечения безопасности и стабильности в регионе, и более подробно рассказал о позиции Турции и необходимости поддержки Республики Кипр в ее международных правах, что Кипр не следует рассматривать как "проблему" только ООН, но как суверенное государство с определенными ролями и возможностями в регионе", — сказал Котзиас.

Глава МИД Греции находится в США в пятидневной поездке.