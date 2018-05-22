БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. Оказывать давление на Венесуэлу через санкции и угрозы контрпродуктивно и противоречит нормам международного права, заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"К сожалению, в мировом сообществе есть определенный раздрай в отношении того, что считать легитимным, что нелегитимным", — сказал заместитель министра.

Многие страны, опираясь на базовые принципы международного права, касающегося невмешательства во внутренние дела, считают, что в Венесуэле выборы прошли в той обстановке, в которой должны были пройти, и должны быть признаны легитимными, отметил он.

"Раскачивать венесуэльскую ситуацию и давить на нее с помощью угроз санкций или экономических угроз контрпродуктивно и, собственно говоря, незаконно с точки зрения международного права", — подчеркнул Панкин.

"Но мы знаем, что многие соседние страны занимают жесткую позицию. Я не хочу говорить, что это несамостоятельная позиция, но она идет в унисон с тем, как ее хотел бы формулировать и продвигать Вашингтон. Это реальность", — отметил дипломат.

Страны "Группы Лимы" не признали легитимность прошедших в минувшее воскресенье в Венесуэле выборов и объявили о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились "о снижении уровня дипотношений" с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций будут вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы будет заявлен протест.