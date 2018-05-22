ШОС утвердит программу по борьбе с терроризмом в июне, заявил Патрушев

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Совет глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдёт 9-10 июня в китайском городе Циндао, утвердит программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"В Циндао будет утверждена программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы. Ее реализация потребует активных шагов со стороны компетентных органов наших стран при координирующей роли региональной антитеррористической структуры ШОС", — сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов ШОС.

По его словам, в условиях продолжающейся тенденции слияния террористических группировок с криминальными кругами компетентным органам стран ШОС необходимо продолжить работу по пресечению деятельности транснациональных организованных преступных группировок.