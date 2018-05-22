ООН должна приспособиться к новым реалиям, заявил замглавы российского МИД

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 мая — РИА Новости. ООН должна приспосабливаться к новым реалиям и вызовам, эти усилия должны быть поддержаны государствами-участниками организации, заявил российским журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин по итогам министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе.

Одной из тем встречи была роль международных организаций на современном этапе.

"Очень много говорилось о роли ООН, которая не утрачивается", — сказал Панкин. По его словам, организации необходимо приспосабливаться к новым реалиям, новым вызовам. "Оцениваются и усилия генерального секретаря в этом направлении. Самое важное, чтобы эти усилия поддерживались государствами-членами", — сказал заместитель министра.

По его словам, в ходе встречи не было задачи "выйти на подписание какого-то документа". "Но те сигналы, которые были обращены друг к другу, к другим странам, очень важны, потому что G20 не является монополистом", — продолжил дипломат.

Заместитель министра подчеркнул, что G20 — это серьезное объединение, на которое приходится изрядная доля мирового производства, торговли и инвестиций. "Но G20 не эксклюзивна, поскольку за пределами G20 находится большая часть мира, развивающегося мира", — напомнил Панкин.

По его словам, этот мир часто оказывается отстранен от принятия решений. "Ему нужно не только иметь возможность подать голос, но и иметь возможность влиять на принятие решений в финансовых учреждениях, что пока происходит со скрипом", — заметил дипломат.

Кроме того, развивающимся странам необходимо удостовериться в том, что существуют правила игры, установленные в рамках международной законности и международного права, а также в том, что эти правила соблюдаются, "и на них не закрываются глаза, когда это нужно или это удобно кому-то".

В целом, отметил замминистра, в ходе министерской встречи ее участники констатировали, что есть определенное ощущение тревоги за будущее, ощущение разбалансировки международных отношений, экономической турбулентности.

Это прежде всего выражается в том, что государства оказываются не в силах контролировать рынки или процессы, в которых определяющую роль начинают играть транснациональные корпорации и спекулятивные капиталы, сконцентрированные в руках немногих на биржах нескольких стран, сказал он.