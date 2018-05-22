Патрушев: США усиливают военно-политическое давление на новые центры силы

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. США и их союзники усиливают военно-политическое давление на новые центры силы в мире, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран Шанхайской организации сотрудничества во вторник.

"США и их союзники усиливают своё военно-политическое, экономическое и информационное давление на новые центры силы, используют пропагандистские кампании, политику конфронтации, санкций и провокаций. Следствием такой линии стал беспрецедентный рост конфликтного потенциала в международных отношениях", — сказал Патрушев.

По его мнению, доминирующей тенденцией современного этапа развития глобальной политики и экономики является перераспределение баланса сил и формирование новой многополярной модели мироустройства. Ее отличительный признак — рост числа государств, приверженных независимой внешней политике, сказал секретарь российского СБ.

"С учетом данного обстоятельства возрастает стратегическая роль ШОС в формировании полицентричного мироустройства. Только слаженная и скоординированная работа будет способствовать росту авторитета организации на международной арене", — добавил Патрушев.

Он также заявил, что формирование многополярности невозможно без углубления экономического сотрудничества, а интеграционные процессы стали приоритетным направлением в экономике, как на глобальном, так и региональном уровнях.