Россия предложила ШОС бороться с наркофинансированием терроризма

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Региональной антитеррористической структуре (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества следует бороться с финансированием терроризма за счет доходов от оборота наркотиков, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов ШОС во вторник.

"В качестве первого шага предлагается учредить рабочую группу по противодействию финансированию терроризма за счет доходов от незаконного оборота наркотиков", — сказал он.

Патрушев также назвал своевременной идею Узбекистана наделить РАТС полномочиями по мониторингу возникающих угроз в глобальном информационном пространстве и противодействия им.

"Безусловно, основной угрозой государствам ШОС является международный терроризм. Очевидно, что эффективность борьбы с ним напрямую связана с формированием широкого антитеррористического фронта и объединением усилий всех членов мирового сообщества", — подчеркнул Патрушев.

Он также отметил возросшую актуальность инициативы президента России Владимира Путина о создании на базе РАТС ШОС универсального центра по противодействию новым вызовам и угрозам безопасности.