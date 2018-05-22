ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори заявил, что Япония вынуждена следовать за США, так как находится под их защитой, и что он просил российского президента Владимира Путина обратить на это внимание.

Мори рассказал в интервью газете "Санкэй", что такую позицию он выразил в беседе с Путиным два года назад.

"Когда я встретился с Путиным два года назад, я сказал ему следующее: "Япония окружена странами, обладающими ядерным оружием. Если они его применят, вы придете нам на помощь?" — приводит издание слова бывшего премьера Японии.

"У вас нет обязательства помогать нам. Между нами нет даже мирного договора. Но США придут нам на помощь. Это может прозвучать не очень хорошо, но Япония связана неким обязательством следовать за США", — продолжил Мори.

Мори возглавлял японское правительство в 2000-2001 годах.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.