Южная Корея сожалеет, что ее журналисты не смогли полететь в КНДР

ТОКИО, 22 мая – РИА Новости. Южная Корея выразила сожаление в связи с невозможностью южнокорейских журналистов вылететь в КНДР вместе с представителями международных СМИ для освещения работ по демонтажу ядерного полигона Пхунгери.
"Мы сожалеем, что южнокорейские журналисты не смогли вылететь (в КНДР – ред.) в связи с отсутствием действий со стороны КНДР, несмотря на то, что КНДР пригласила журналистов из Южной Кореи к освещению демонтажа ядерного полигона Пхунгери в период с 23 по 25 мая", — говорится в заявлении, обнародованном южнокорейским министерством по делам национального объединения.
В сообщении подчеркивается, что власти Южной Кореи "надеются, что КНДР предпримет практические шаги для завершения денуклеаризации Корейского полуострова и по установлению мира" в регионе.
"Мы вновь подчеркиваем, что цель Пханмунджомской декларации, которая была заключена между двумя Кореями, — положить конец конфронтации и антагонизму… и двигаться к новой эре примирения, мира и процветания", — отмечается в заявлении.
Согласно сообщениям южнокорейских СМИ из Пекинского аэропорта, группа южнокорейских журналистов не смогла пройти на посадку на рейс в КНДР вместе с представителями СМИ из США, Великобритании, России и Китая.