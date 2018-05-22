В Австралии архиепископа обвинили в сокрытии надругательств над ребенком

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Один из самых высокопоставленных религиозных католических деятелей Австралии архиепископ Филип Уилсон признан виновным в сокрытии случая сексуального надругательства над ребенком, сообщают местные СМИ.

Архиепископ Уилсон, 67 лет, был обвинен в сокрытии преступлений в 2015 году. Предполагалось, что Уилсон знал, что священник Джеймс Флетчер в 1970-х годах надругался над 10-летним мальчиком, но не сообщил об этом полиции. Адвокаты Уилсона настаивали, что дело должно быть закрыто, так как архиепископ болен болезнью Альцгеймера.

"Я считаю, что преступление доказано", — приводит издание Australian слова судьи из штата Новый Южный Уэльс Роберта Стоуна.

По данным телеканала ABC, Уилсон останется на свободе под залогом при условии, что он явится на вынесение приговора 19 июня. Самое серьезное наказание, которое может получить Уилсон — два года тюрьмы.