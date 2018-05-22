В Раде хотят уничтожить Крымский мост

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением Крымского моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации, это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — заявил Мосийчук.

На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.

Ранее на сайте журнала The Washington Examiner в разделе мнений была опубликована статья журналиста Тома Рогана, в которой он написал о том, что Крымский мост сам по себе — "возмутительное оскорбление" Украины как нации, и предлагает нанести по нему удар, несмотря на "возможные" ответные меры.

С точки зрения журналиста, повредив мост, Киев пошлет Москве "безошибочный сигнал" о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы "украденной" территории.

Позднее журналист уточнил, что при ударе никто не должен пострадать. В остальном Роган не сожалеет о написанном.

Следственный комитет завел на Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья, уголовное дело, усмотрев в публикации "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей (96,77%) проголосовали за воссоединение с РФ.

Многие представители Украины и западных стран называют территорию Крыма оккупированной. Москва не раз напоминала о том, что жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в соответствии с нормами международного права. Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли о том, что вопрос Крыма закрыт окончательно.