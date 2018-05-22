В Раде хотят уничтожить Крымский мост

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением Крымского моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно бы сделал это, будучи министром обороны.
С точки зрения журналиста, повредив мост, Киев пошлет Москве "безошибочный сигнал" о том, что украинцы не готовы принять формальное признание якобы "украденной" территории.
Позднее журналист уточнил, что при ударе никто не должен пострадать. В остальном Роган не сожалеет о написанном.
Следственный комитет завел на Рогана и редактора еженедельника Washington Examiner, в котором вышла провокационная статья, уголовное дело, усмотрев в публикации "признаки публичных призывов к террористической деятельности на территории Российской Федерации".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. Подавляющее большинство жителей (96,77%) проголосовали за воссоединение с РФ.
Многие представители Украины и западных стран называют территорию Крыма оккупированной. Москва не раз напоминала о том, что жители проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в соответствии с нормами международного права. Владимир Путин и министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляли о том, что вопрос Крыма закрыт окончательно.