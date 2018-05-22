Южнокорейские журналисты не полетели на закрытие ядерного полигона в КНДР

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Вылетающие в КНДР зарубежные журналисты не заметили на борту южнокорейских коллег.

Изначально предполагалось, что освещать закрытие северокорейского ядерного полигона "Пхунгери" будут журналисты пяти стран: Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России. Однако КНДР во вторник в третий раз отказалась принять список южнокорейских журналистов, которые должны были поехать на демонтаж закрывающегося полигона "Пхунгери".

"Мы последними регистрировались. Мне кажется, у них не получилось", — заявил РИА Новости представитель китайского агентства Синьхуа. "Я не вижу их здесь. Похоже, они остались в Пекине", — сказал корреспондент другого издания.

Это единственный рейс, запланированный для перевозки журналистов мировых СМИ на церемонию закрытия "Пхунгери". Всего в самолете, который вмещает 15 рядов кресел, около двух десятков журналистов.

"Я их не видел", — сказал РИА Новости представитель британского Sky News.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона "Пхунгери". Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.