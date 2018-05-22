Глава МИД Венесуэлы назвал новые санкции США незаконными

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал в понедельник новые санкции, введенные со стороны США после выборов президента Венесуэлы, незаконными.

"Первое, что сделал президент США, — это навязал больше санкций против венесуэльского госдолга … Это означает навязывание абсолютно незаконных мер в этом сумасшествии… Это означает продолжение навязывания (своей воли) Венесуэле", — заявил Арреаса.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.