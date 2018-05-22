В США суд обязал подростка покрыть $36,6 миллиона ущерба от лесного пожара

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Американский суд приговорил подростка из украинской семьи к выплате более 36,6 миллиона долларов за неосторожное обращение с огнем, ставшее причиной крупного лесного пожара в 2017 году, следует из опубликованных во вторник документов окружного суда штата Орегон.

На момент совершения преступления ему было 15 лет. В частности, он бросил пару петард, одна из которых и стала причиной лесного пожара, уничтожившего впоследствии почти 20 тысяч гектаров леса в штатах Орегон и Вашингтон в сентябре 2017 года.

По данным местного ресурса The Oregonian/OregonLive, родители юноши в 2000 году переехали в США из Одессы. Его отец в 2017 году работал поваром, а мать был домохозяйкой, пишет издание.

В решении суда говорится, что защита пыталась опротестовать размер возмещения, ссылаясь на его неконституционность и чрезмерность, однако судья, приняв это во внимание, не согласился с доводами и оставил сумму неизменной.

Признанный виновным подросток может выплатить сумму не полностью, но прекратить выплаты он сможет только через десять лет, и только если выполнит условия испытательного срока. В частности, он должен отработать 1920 часов в Службе охраны лесов США, написать письма с извинениями 152 людям, которые оказались отрезанными огнем, а также в адрес ряда городов, ведомств, парков. Кроме того, за это время он не должен совершать других правонарушений и соблюдать график платежей.

Основными получателями возмещений названы Служба охраны лесов (более 21 миллиона долларов) и департамент транспорта Орегона (12,5 миллионов долларов). Суд может назначить надзорное ведомство или агентство для разработки графика выплат. Размер выплат в судебном решении не оговаривается.