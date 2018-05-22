Экс-главком НАТО заявил, что ни один генерал не хочет воевать с Россией

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Ни один генерал НАТО, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией, об этом заявил в интервью польскому порталу Onet экс-главком Североатлантического альянса в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

Российская армия очень быстро учится на своих ошибках, сказал он, подчеркнув, что Москва отправила "четкий сигнал" всем европейским столицам: "наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас".

Самым большим вызовом для НАТО, по словам Бридлава, будет интеграция оборонных программ разных стран альянса. Он подчеркнул, что ещё не так давно члены НАТО могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас этот срок сократился до пяти суток.

Американский генерал также опроверг мнение о том, что НАТО на два шага отстаёт от России. "Если мы посмотрим на Москву, то мы увидим систему дорог и железнодорожных путей, благодаря которым транспортировка осуществляется быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса", — отметил он.

Ранее Бридлав заявлял, что США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут их вести из-за политики Москвы на мировой арене.