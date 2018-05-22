Число жертв отравления грибами в Иране увеличилось до 15 человек

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Пятнадцать человек скончались, более тысячи пострадали в результате отравления грибами в Иране, сообщает агентство Fars со ссылкой на представителя аварийной службы страны Моджтабу Халеди.

Ранее сообщалось о 11 погибших и около 800 пострадавших.

"По состоянию на сегодняшний день 1017 человек были направлены в больницы, из которых 116 были госпитализированы и, к сожалению, 15 человек скончались", — заявил Халеди.

Несколько дней назад появились сообщения о массовом отравлении в Иране в результате употребления грибов. Девятнадцатого мая стало известно об отравлении более 720 человек и девяти погибших в ряде провинций, главным образом в западной части страны — Керманшахе, Курдистане, Лурестане, Зенджане, Западном и Восточном Азербайджане, а также в Хамадане.