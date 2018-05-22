Мадуро поблагодарил Путина за признание итогов выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на избирательном участке во время президентских выборов в Каракасе. 20 мая 2018

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за признание итогов выборов в этой латиноамериканской стране.

"Сильные связи сотрудничества объединяют Венесуэлу с Россией. Я благодарю президента Владимира Путина за признание, которое он сделал нашей победе. Мы продолжим работать вместе в строительстве мультиполярного мира", — написал Мадуро в Twitter.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму Мадуро по случаю его переизбрания на пост президента Венесуэлы.

По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах, набрав 6,19 миллиона голосов избирателей, и останется на посту главы государства до 2025 года.

США назвали выборы в Венесуэле фиктивными, а их результат — нелегитимным. В понедельник президент Дональд Трамп подписал указ, запрещающий гражданам и юридическим лицам из США операции с суверенным долгом этой латиноамериканской страны. Глава Белого дома призвал власти в Каракасе провести новые "свободные и честные" выборы.

В российском МИД заявили, что такая позиция Вашингтона создает опасный прецедент. Как отметили в ведомстве, таким образом Соединенные Штаты и некоторые другие государства увязывают легитимность избирательного процесса не с позицией международных наблюдателей, а с точкой зрения отдельных стран.