СМИ провожают журналистов, уезжающих на закрытие ядерного полигона в КНДР

ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Несколько десятков представителей мировых СМИ собрались в зоне регистрации аэропорта в Пекине, где делегация журналистов ряда стран готовится к вылету на закрытие северокорейского ядерного полигона.

Собравшиеся провожать делегацию репортеры снимают группу регистрирующихся на рейс до Пхеньяна.

Они активно ищут среди регистрирующихся журналистов и спрашивают, не боятся ли выезжающие радиоактивного облучения в ходе посещения церемонии закрытия полигона.

Они также интересуются, сколько денег северокорейское посольство попросило за оформление визы.

Ранее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР приняла решение провести 23-25 мая закрытие ядерного полигона "Пхунгери". Планируется полностью уничтожить вход на полигон, а также окружающие объекты. С территории будут выведены все научные работники и сотрудники охраны. Испытательная шахта полигона будет взорвана, затем будут снесены все наземные постройки — здание исследовательского института, посты охраны и другие объекты.

Предполагается, что на мероприятии смогут присутствовать журналисты из Южной Кореи, Китая, США, Великобритании и России. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Пхеньян затребовал по 10 тысяч долларов с журналистов Южной Кореи для посещения полигона. Северокорейское министерство по объединения заявило, что не располагает такой информацией.