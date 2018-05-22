США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР, заявил Пенс

ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. США никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении КНДР, заявил во вторник в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майк Пенс.

"Военный вариант никогда не исключали", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает "ливийского сценария" в отношении КНДР, если ему не удастся договориться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на запланированных на 12 июня в Сингапуре переговорах.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНДР продолжают подготовку к саммиту. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.