МИД Украины не исключил обмена Вышинского на Сенцова

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.

"Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", — ответила Беца на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова, ее слова приводит украинский Пятый канал.

Сама Беца позже выступила с опровержением. "Неправильная и некорректная цитата, главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключенных", — написала она в Twitter.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил, говоря о возможности обмена, что в данный момент "все средства хороши" и журналист должен быть на свободе, но решение должно оставаться за самим Вышинским. При этом он обратил внимание, что Сенцов — осужден за терроризм и подрывную деятельность, а Вышинский ничем подобным не занимался, "то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".

Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.

Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По его словам, журналисту пытаются предъявить обвинения в госизмене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.