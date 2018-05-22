МИД Украины не исключил обмена Вышинского на Сенцова

01:3222.05.2018
(обновлено: 01:38 22.05.2018)
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Украина готова рассмотреть все варианты для освобождения из российской тюрьмы украинского режиссера и общественного активиста Олега Сенцова, в том числе его обмен на главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, заявила пресс-секретарь украинского МИД Марьяна Беца.
"Главная цель, как для МИД, так и для правительства — это освобождение политзаключенных. Если это произойдет с помощью любой третьей страны — мы будем только рады. Все возможно. Я не могу раскрывать всех деталей… Могу сказать одно, что переговорный процесс не останавливается", — ответила Беца на вопрос журналистов о возможности обмена Вышинского на Сенцова, ее слова приводит украинский Пятый канал.
Сама Беца позже выступила с опровержением. "Неправильная и некорректная цитата, главная цель как для МИД, так и для правительства — освобождение политзаключенных", — написала она в Twitter.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев ранее заявил, говоря о возможности обмена, что в данный момент "все средства хороши" и журналист должен быть на свободе, но решение должно оставаться за самим Вышинским. При этом он обратил внимание, что Сенцов — осужден за терроризм и подрывную деятельность, а Вышинский ничем подобным не занимался, "то есть этот обмен будет, конечно же, не эквивалентным, заведомо".
На акцию в поддержку Кирилла Вышинского к зданию посольства Украины в центре Москвы пришли журналисты многих российских СМИ. "Это очень смахивает на инквизицию, когда человеку предъявляют абсолютно абсурдное обвинение в том, что он не совершал и даже не мог совершать и потом просто его уничтожают", - отметил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Акция у здания посольства Украины началась в Леонтьевском переулке в 14.00 мск.
Пикет был согласован властями Москвы.
Журналиста Кирилла Вышинского задержали в Киеве 15 мая рядом с его домом, а ночью этапировали в Херсон. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Херсонский городской суд 17 мая постановил поместить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.
Украинские силовики также провели обыски прошли в офисе представительства РИА Новости в Киеве и дома у некоторых его сотрудников. На допрос по делу уже вызвали 47 человек.
В Кремле решительно осудили действия Украины, пообещав принять ответные меры. Москва направила Киеву ноту протеста с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.
На акцию в поддержку журналистов, подвергшихся незаконным арестам, задержаниям и обыскам со стороны правоохранительных органов Украины пришли порядка 200 человек.
Участница акции у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского.
Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения. В начале прошлой недели Сенцов заявил администрации колонии на Ямале, где отбывает наказание, об отказе от приема пищи.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник стало известно о задержании в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В четверг суд в Херсоне арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога.
Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что произошедшее является местью Киева за Крымский мост. При этом она отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.
Президент РФ Владимир Путин назвал беспрецедентным задержание Вышинского. По его словам, журналисту пытаются предъявить обвинения в госизмене за то, что он делал публично и исполнял свои профессиональные обязанности.