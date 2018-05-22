Глава Facebook даст показания в Европарламенте о сохранности данных

БРЮССЕЛЬ, 22 мая — РИА Новости. Главу компании Facebook Марка Цукерберга, оказавшегося в центре скандала с утечкой данных миллионов пользователей соцсети, ждут во вторник вечером на слушаниях в Европарламенте, встреча пройдет с участием лидеров политических фракций, которые добились от спикера организации трансляции в интернете.

Приглашение Цукербергу было направлено руководством Европарламента еще в конце марта. Председатель Европарламента Антонио Таяни заявлял, что в ЕС хотят знать, не использовались ли данные пользователей Facebook в ходе президентских выборов в США и во время референдума по выходу Великобритании из ЕС.

Первоначально в Facebook предложили направить в Брюссель вице-президента компании Джоэля Каплана, но европарламентарии с этим не согласились.

В начале апреля Еврокомиссия получила письмо от компании Facebook с подтверждением, что данные до 2,7 миллиона пользователей в Европе могли попасть в распоряжение компании Cambridge Analytica.

И лишь в середине мая Цукерберг согласился приехать на слушания в Европарламент для обсуждения последствий скандала. Однако изначально планировалось провести закрытую встречу, а по ее итогам рассказать общественности о слушаниях.

Такой поворот событий не устроил большинство парламентских фракций, развернувших на прошлой неделе в интернете кампанию за проведение открытых слушаний. "Пять из восьми политических фракций, представляющих большинство депутатов Европарламента, побуждают председателя Европарламента Таяни открыть встречу с Цукербергом, организовав прямую трансляцию", — сообщил в пятницу в своем аккаунте в Twitter лидер фракции либералов и демократов Ги Верхофстадт.

В итоге в понедельник стало известно, что спикер Таяни согласился организовать трансляцию, "лично обсудив с Цукербергом" изменение формата.

После скандала вокруг компании Cambridge Analytica власти ЕС ужесточают действующие правила обращения с личными данными пользователей соцсетей. В конце апреля ЕК также представила пакет мер по противодействию "ложным новостям" в соцсетях и СМИ, предусматривающих в числе прочего разработку отраслевого кодекса правил, изменения в процедурах размещения политической рекламы, создание общеевропейской платформы по проверке достоверности информации. При этом еврокомиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг заявлял, что власти ЕС не намерены вводить какую-либо цензуру в соцсетях.

Ранее СМИ сообщили, что сотрудничавшая с Дональдом Трампом во время предвыборной кампании Cambridge Analytica получила данные 50 миллионов пользователей Facebook. Теперь Cambridge Analytica подозревается в том, что на основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс объявила о начале расследования в отношении Facebook и Cambridge Analytica. Расследования проводятся и в Великобритании.