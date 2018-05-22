Умершая на улице попрошайка из Ливана оказалась миллионершей

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Полиция обнаружила на улице Бейрута тело 52-летней Фатимы Отман, которая скончалась от сердечного приступа. При ней нашли сберегательную книжку с 1,7 миллиарда ливанских фунтов (1,1 миллиона долларов — ред.) на счету, передает Al Arabia.

По данным местным СМИ, женщина получила ранение в ходе гражданской войны в Ливане и осталась частично парализованной. Сообщается, что она занималась попрошайничеством на протяжении 20 лет, живя в арендованном автомобиле. При обыске в машине нашли еще около пяти миллионов фунтов (три тысяч долларов — ред).

Полиция передала тело Отман родственникам, проживающим на севере страны. При этом они остались поражены суммой, которую накопила женщина.