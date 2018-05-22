Оппозиция Венесуэлы призвала к международному давлению на власти страны

МЕХИКО, 22 мая – РИА Новости. Оппозиция из объединения "Широкий фронт – Свободная Венесуэла" призвала в понедельник граждан к единству, а международное сообщество — усилить давление на власти страны, чтобы провести новые президентские выборы.

По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.

"Мы хотим подчеркнуть, что решение этого серьезнейшего кризиса состоит не в созыве нового (выборного) мошенничества в другие даты, а в выходе из диктатуры и возвращении народу его суверенитета путем настоящих свободных выборов", — говорится в коммюнике движения.

По сообщению "Широкого фронта", он уже связался с представителями регионального и международного сообщества и попросил усилить давление на власти Венесуэлы, которые, по мнению оппозиции, потеряли всю легитимность.

"Мы призываем народ продолжать борьбу против диктатуры голода и добиться унификации всех социальных протестов, которые каждый день идут в стране", — отмечает "Широкий фронт".