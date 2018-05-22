ВАШИНГТОН, 22 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти Венесуэлы провести "свободные и честные" выборы в стране.

"Мы призываем режим Мадуро вернуть демократию, провести свободные и честные выборы, освободить всех политических заключенных незамедлительно и без условий, а также положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа", — говорится в заявлении Трампа, распространенном во вторник Белым домом.

В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По последним данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах. США объявили эти выборы фиктивными, а результаты нелегитимными.

Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

"Я подписал исполнительный указ, чтобы не допустить продажу режимом Мадуро или передачу в залог определенных активов Венесуэлы и чтобы не дать режиму заработать деньги от продажи определенных активов венесуэльского правительства", — сказано в документе.