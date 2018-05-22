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В мире

Япония обиделась: на грани торговой войны с Вашингтоном

08:0022.05.2018
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоровПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров
© AP Photo / Carolyn Kaster

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. В Токио рассматривают проект введения пошлин на американские товары, чтобы компенсировать потери от протекционистской политики Дональда Трампа. Ранее президент США принял решение отменить льготы для японского алюминия и стали. О том, как поссорились некогда ближайшие союзники, — в материале РИА Новости. 

Что намерена сделать Япония 

Иранская баллистическая ракета. Архивное фото
© AFP 2018 / Atta Kenare
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По сведениям японского телеканала NHK, пошлины, которые готовится ввести Токио, могут нанести ущерб США на 409 миллионов долларов. Действует принцип взаимности: Япония потерпела убытки на ту же сумму. 

Десятилетиями эти страны считались надежными партнерами. В 1980-е годы Япония именовала себя "непотопляемым авианосцем США". Но прежние заслуги не помогли отстоять льготы.

© AFP 2018 / Behrouz MehriПремьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017 года
© AFP 2018 / Behrouz Mehri
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио после прошедших в Японии парламентских выборов. 23 октября 2017 года

"Это особенно обидно, потому что послабления получила Южная Корея — другой американский союзник в регионе. Премьер-министр Синдзо Абэ гордился дружескими отношениями с Трампом, но не смог убедить Белый дом пойти на уступки. Для него это политический удар", — рассказал в интервью РИА Новости глава Центра исследований Японии Института Дальнего Востока Валерий Кистанов.

По его словам, экономические интересы Вашингтона и Токио стали расходиться сразу же после того, как Трамп пришел к власти. В Стране восходящего солнца болезненно восприняли решение нового президента выйти из Транстихоокеанского партнерства. "С этим проектом Абэ связывал надежды на преодоление относительного экономического застоя в стране. Однако американцы дали понять, что сложившийся формат их не устраивает. В Белом доме готовы вернуться в Транстихоокеанское партнерство, но только на своих условиях", — отмечает Кистанов.

Чего добиваются США 

Китай. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Китай и Япония будут защищать систему многосторонней торговли
Основная претензия Соединенных Штатов к Японии — закрытость рынка. Токио тратит немало средств на поддержку местных фермеров. Импорт риса сведен к минимуму, поскольку облагается чрезвычайно высокими пошлинами, то же касается и других сельскохозяйственных товаров. Американские поставщики хотят получить доступ к японским потребителям, их интересы и лоббирует Трамп.

В то же время президент США пытается защититься от японских автопроизводителей, очень успешных на американском рынке. Вашингтон особенно возмущает то, что японские автоконцерны строят заводы в Мексике и, пользуясь договором о свободной торговле, беспошлинно поставляют продукцию в США. В результате страдают американские рабочие, от найма которых азиатские инвесторы уклоняются.

© РИА Новости / Артур АлександровПерейти в фотобанкОгни ночного Токио
© РИА Новости / Артур Александров
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Огни ночного Токио

Выдвинув лозунг "Сделаем Америку снова великой", Трамп обещал гнуть линию, выгодную для США. Токио усматривает в этом опасную тенденцию. Кроме того, Вашингтон предпочитает вести переговоры на двустороннем уровне. Однако из-за разницы в политическом и экономическом весе формат общения "тет-а-тет" Японии неудобен. "При таком подходе Вашингтон может попросту выкрутить Токио руки", — говорит Кистанов.

В Японии обеспокоены разгорающейся торговой войной, которую разжигают США, готовые отказаться от модели глобализации экономики. "Это, несомненно, вызовет застойные явления. Очень не хочется, чтобы события развивались таким образом. Если администрация Трампа не ограничится повышением тарифов на сталь и алюминий, как сейчас, и перейдет к комплексному применению высоких тарифов, в мировой экономике случится переворот", — рассказал в интервью Sputnik Japan японский аналитик Такасима Якуси.

Почему это невыгодно России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 27 апреля 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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США нам не указ: почему Япония налаживает связи с Россией
Назревающий конфликт не на руку Синдзо Абэ. Его рейтинги идут на спад. Особые отношения с Трампом не приносят ему практической пользы. Перспектива отставки Абэ становится все более реальной. Бывший премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми считает, что это может произойти уже в конце июня. 

© REUTERS / Toru HanaiЛепестки сакуры на пруду в парке в Токио, Япония. 2 апреля 2018 года
© REUTERS / Toru Hanai
Лепестки сакуры на пруду в парке в Токио, Япония. 2 апреля 2018 года

России политическое поражение Абэ невыгодно. В последние годы отношения двух стран смягчились. В 2014-м, когда США и ЕС вводили антироссийские санкции, Токио ограничился символическими мерами. А в 2018-м предпочел не высылать российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля".

Абэ не раз демонстрировал примирительную позицию Японии. В 2014-м, в отличие от западных лидеров, он прибыл на открытие зимней Олимпиады в Сочи. В 2016-м совместно с российским президентом утвердил программу партнерства двух стран из восьми пунктов. В этом году японского премьера снова ожидают с визитом в Москве.

Российские японисты, опрошенные РИА Новости, указывают, что дружественные шаги Японии не отменяют тесной связи Токио с Вашингтоном, хотя и свидетельствуют о стремлении ко все большей политической самостоятельности. "Не стоит забывать, что, идя навстречу России, японцы держат в уме главную цель — южные Курилы, а кроме того, продолжают реализацию совместных с Вашингтоном проектов, таких как размещение системы ПРО", — резюмирует профессор Восточного университета Анатолий Кошкин.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Olejeron
Пусть "дерутся",мы посмотрим и сделаем выводы...
08:57
22.05.2018
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