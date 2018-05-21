В США начали проверку на предмет возможной слежки ФБР за штабом Трампа

ВАШИНГТОН, 21 мая – РИА Новости. Генеральный инспектор министерства юстиции США изучит действия ведомства и подчиненного ему Федерального бюро расследований в отношении предвыборного штаба Дональда Трампа в 2016 году, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"По итогам встречи с президентом (США) министерство юстиции попросило генерального инспектора расширить расследование, чтобы включить в него любые нарушения в тактике ФБР или минюста относительно предвыборного штаба (Дональда) Трампа", — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Генеральный инспектор минюста — независимый от министра чиновник, который отвечает за проверку соблюдения законности сотрудниками ведомства.

"Было принято решение, что глава аппарата Белого дома (Джон) Келли незамедлительно организует встречу с ФБР, минюстом и офисом директора национальной разведки с лидерами конгресса, чтобы изучить совершенно секретную и иную информацию, которую они (лидеры конгресса) запросили", — добавила Сандерс.

Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем ФБР был экс-сотрудник администрации, который преподает в Великобритании, известен в Вашингтоне и ранее также был источником информации для ЦРУ. По просьбе ФБР информатор встречался с сотрудниками штаба Джорджем Пападопулосом и Картером Пейджем, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией. Издание отмечало, что осведомитель является "американским гражданином, преподающим в Британии". Издание Washington Post также опубликовало подобный материал.

В воскресенье Трамп потребовал от министерства юстиции выяснить, вмешивалось ли ФБР в его предвыборную кампанию.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".