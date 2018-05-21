Глава немецкого МИД намерен обсудить иранскую проблему с Помпео

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 мая — РИА Новости. Иран без атомной сделки может начать новую ядерную программу, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас и рассказал о планах обсудить эту проблему с госсекретарем США Майком Помпео.

Помпео выступил в понедельник с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране.

"Мы считаем, что без этого соглашения (с Ираном) мы можем столкнуться с риском того, что Иран вновь начнет ядерную программу, что идет вразрез с интересами безопасности не только Германии, но и всей Европы", — сказал немецкий министр, выступая по итогам министерской встречи G20 в Буэнос-Айресе.

"Поэтому мы хотели бы продолжать действовать в рамках этого соглашения в будущем не только с нашими партнерами в Европе, но и с другими подписантами", — продолжил он.

Министр также отметил, что обсудит иранскую тематику на предстоящей встрече с главой госдепартамента США.

Масс отметил важность роли G20 в том, что касается многостороннего участия в решении мировых проблем. "Очень важно, чтобы G20 выработала ясный ответ по этим темам", — сказал он.