Неласковый прием: схватка львов попала на видео

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Посетители национального парка Найроби в Кении сняли на видео схватку нескольких львов.

Как говорится в комментарии к ролику, хищники Черу и Сэм защищали свою территорию от вторжения чужого львиного прайда. На записи видно, как Черу вступает в схватку с несколькими представителями стаи. К ним тут же подбегают еще несколько хищников.

Отогнав непрошеных гостей, хозяева территории немного отдохнули, однако спустя несколько секунд решили отправиться вдогонку за стаей.

Пользователи YouTube оценили старания Черу и Сэма защитить свой "дом".

"Вы зашли не в тот район, парни", — пошутил Francesco Brosolo.

"Что вы делаете? Это наша улица, чувак!" — написал Atticus.