СММ ОБСЕ зафиксировала огонь из стрелкового оружия в Луганской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ведение огня из стрелкового оружия в подконтрольной украинскому правительству Кряковке в Луганской области, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

По данным миссии, патруль СММ из пяти наблюдателей и двух бронетранспортеров находился в Кряковке.

"Четверо членов патруля находились внутри транспортных средств и один наблюдатель был снаружи, когда они услышали четыре выстрела из стрелкового оружия примерно в 100 метрах к югу", — говорится в заявлении.

Патруль не смог определить направление выстрелов.

Члены миссии немедленно покинули район и благополучно вернулись на свою базу в Северодонецке.