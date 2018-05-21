СММ ОБСЕ зафиксировала огонь из стрелкового оружия в Луганской области

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали ведение огня из стрелкового оружия в подконтрольной украинскому правительству Кряковке в Луганской области, сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
"Четверо членов патруля находились внутри транспортных средств и один наблюдатель был снаружи, когда они услышали четыре выстрела из стрелкового оружия примерно в 100 метрах к югу", — говорится в заявлении.
Патруль не смог определить направление выстрелов.
Члены миссии немедленно покинули район и благополучно вернулись на свою базу в Северодонецке.