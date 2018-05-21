В ЕК допустили, что ЕС избавится от ряда стран, как "от мешков с песком"

ПРАГА, 21 мая – РИА Новости. Не исключено, что в будущем Евросоюз будет избавляться от государств-индивидуалистов "как от мешков с песком", заявила в понедельник еврокомиссар по вопросам юстиции, потребителей и равенства полов Вера Юрова, выступая в Праге на конференции "Вызовы для Европы".

В своем выступлении еврокомиссар, в частности, призвала Чехию активнее проявлять себя в Евросоюзе, не стремиться по любому поводу быть солидарной с соседними Польшей и Венгрией, обвиняемыми Еврокомиссией в сужении для своих граждан рамок либеральной свободы. "Если Чехия не будет активной в решении общеевропейских проблем, а ограничится лишь критикой ЕС, в будущем из-за этого у нее могут возникнуть проблемы", — подчеркнула Юрова.

"Чем больше Европа будет оказываться под давлением различных проблем и новых угроз, тем скорее проявится тенденция выбрасывать "мешки с песком". Ими могут стать, например, государства, которые не то, что не держат язык за зубами, но не участвуют в сотрудничестве, не держатся вместе и не прилагают усилий для достижения общих целей", — сказала Юрова.

По мнению еврокомиссара, Евросоюзу пора отказаться от вмешательства в мелочные вопросы, а заняться решением главных вызовов современности. "Этому уже отчасти отвечает проект бюджета ЕС на следующие 7 лет, в котором больший акцент делается на укрепление внешних границ организации, на внутреннюю безопасность и на усиление общеевропейской обороноспособности", — заявила Юрова.

Кроме того, полагает Юрова, брюссельские политики должны активнее и более подробно объяснять населению стран ЕС, чем они занимаются, одновременно прислушиваясь к мнению рядовых граждан о своей деятельности.