В ЛНР обвинили украинских диверсантов в подрыве Штеровского моста

Ситуация в ДНР и ЛНР. Май 2018 (273)

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост на участке трассы М21 "Красный Луч — Луганск". Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко.

После взрыва временно нарушены движение автомобилей и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.

По предварительным данным, диверсанты заложили заряд под опоры моста на высоте около шести метров. По словам Любенко, подрыв готовили профессионалы.

На месте происшествия нашли осколки металла от взрывного устройства.

В республике начали поиск диверсантов.