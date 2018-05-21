В ЛНР обвинили украинских диверсантов в подрыве Штеровского моста

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост на участке трассы М21 "Красный Луч — Луганск". Об этом рассказала глава пресс-службы Министерства госбезопасности ЛНР Евгения Любенко.
После взрыва временно нарушены движение автомобилей и железнодорожное сообщение между станциями Штеровка и Петровеньки.
По предварительным данным, диверсанты заложили заряд под опоры моста на высоте около шести метров. По словам Любенко, подрыв готовили профессионалы.
На месте происшествия нашли осколки металла от взрывного устройства.
В республике начали поиск диверсантов.