На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. На Украине арестовали российское судно-земснаряд "Печора" из-за добычи осадочных пород в районе Каркинитского залива Черного моря.

Как сообщается на сайте украинской "прокуратуры автономной республики Крым", "Печора" фигурирует в уголовном деле о "незаконной добыче песка у берегов полуострова Крым". Судно арестовали, чтобы возместить "причиненный государству ущерб", отмечают в ведомстве.

Уточняется, что с мая 2015 года было зафиксировано более 300 заходов "Печоры" в порты полуострова.

По оценкам Киева, предварительный ущерб от "незаконной экономической деятельности" составил более 250 миллионов гривен (около 592 миллионов рублей. – Прим. ред.).

Это не первая провокация Киева в отношении российского гражданского флота. Так, в апреле украинский суд арестовал судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Керчи.

В конце марта в Азовском море украинская Госпогранслужба задержала сейнер "Норд". Все десять членов экипажа – граждане России. Двоим из них удалось вернуться в Крым через территорию Белоруссии, семерых моряков сняли с рейса в Минск.

Капитану вменяется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.