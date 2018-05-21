Каракас после выборов: на митинг протеста вышел один человек

КАРАКАС, 21 мая – РИА Новости. Ситуация в столице Венесуэлы Каракасе после выборов президента пока совершенно спокойная, однако исключить протестов к вечеру нельзя.

Корреспондент РИА Новости проехал по центральной магистрали имени Франсиско Фахардо и прилегающим улицам муниципалитета Чакао. Каких-либо скоплений людей замечено не было. В городе не ощущается, что наступил понедельник, так как многие не вышли на работу или просто уехали из-за выборов.

Точно так же нет особого усиления мер безопасности и скопления сил правопорядка, которые теоретически могли ожидать каких-либо протестных акций. В районе отеля "Гран-Мелия", где проживают международные наблюдатели, меры безопасности повышены, но в остальном город спокоен.

С другой стороны, в понедельник утром не открылись многие небольшие магазины, парикмахерские и ресторанчики. Видимо, их владельцы ожидали беспорядков и предпочли не рисковать бизнесом.

При этом оппозиционное движение "Я — Венесуэла" призвало людей выходить на улицы вечером, чтобы провести мирные акции протеста. А в районе Чакао корреспондент РИА Новости увидел всего одного человека, который протестовал против итогов выборов. Это был 50-летний Рамон, который вышел с плакатом "Улица". В разговоре Рамон пояснил, что пытается привлечь внимание к "нечестным", как он считает, выборам и призывает людей выходить на улицу. При этом он особо отметил, что не нарушает действующие ограничения на проведения публичных мероприятий, так как призывает людей присоединиться к протестам во второй половине дня, когда запреты будут сняты.

По словам Рамона, он не первый год выходит митинговать и ожидает, что вечером в понедельник протестная активность повысится. Рядом с ним находились несколько бойцов боливарианской гвардии, однако они не предпринимали попыток задержать протестующего.

Кроме Рамона, ни одного человека, вышедшего на улицы с протестными намерениями, корреспонденту РИА Новости обнаружить не удалось. Возможно, ближе к вечеру они появятся, но пока Каракас спокоен.

Национальный избирательный совет (НИС) Венесуэлы представил в понедельник второй бюллетень по итогам выборов президента страны, согласно которому действующий глава государства Николас Мадуро набрал 6,19 миллиона голосов избирателей после подсчета 98,78% бюллетеней. Вице-президент НИС Сандра Облитас сообщила, что уровень участия граждан в голосовании избирательные власти оценили в 46,02% (9,1 миллиона человек). За соперника Мадуро Энри Фалькона проголосовали 1,9 миллиона человек, за Хавьера Бертуччи – почти 989 тысяч, а за Рейнальдо Кихаду – 36,2 тысячи избирателей.

Таким образом, Николас Мадуро становится следующим президентом Венесуэлы на период 2019-2025 годов.