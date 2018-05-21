В Солсбери очистили ТЦ, связанный с "делом Скрипалей"

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

ЛОНДОН, 21 мая – РИА Новости, Денис Ворошилов. Работы по очистке на территории торгового центра Maltings, где были найдены следы отравляющего вещества после ЧП с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией, завершены, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства по окружающей среде Великобритании.

"Работы по очистке в Maltings, Солсбери, завершены. Они были проведены в рамках операций по удалению любого потенциального остаточного загрязнения после атаки 4 марта 2018 года. Место посетили команды специалистов. Все предметы, которые могли быть загрязнены, удалены и будут уничтожены безопасным способом", — говорится в заявлении.

Контроль над ранее закрытыми для очистки площадями торгового центра возвращен совету графства Уилтшир. Власти графства примут решение о том, когда их возможно будет открыть для публики.

Завершающая стадия работ по очистке мест в городе, где были найдены следы отравляющего вещества, началась 17 апреля. Тогда же была открыта зона на кладбище (где похоронены жена и сын Скрипаля), она стала первой открытой после расследования. Следствие установило, что она не была загрязнена. Часть территории торгового центра Maltings стала второй открытой после ЧП зоной в городе.

Полиция завершила работу почти на всех участках в городе Солсбери, где могли быть обнаружены улики. Следователи и эксперты продолжают работу только в доме Скрипаля.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.