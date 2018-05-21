В ИМО утвердили предложения РФ и США по судоходству в Беринговом проливе

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) утвердил российско-американские предложения по регулированию судоходства в Беринговом проливе, сообщает Минтранс РФ в понедельник.

"Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) в ходе своей 99-й сессии, проходящей в настоящее время в Лондоне, утвердил совместное российско-американское предложение по установлению рекомендованной схемы движения судов в Беринговом проливе", — говорится в сообщении.

Предложенная Россией и США схема предполагает установление шести рекомендованных для движения судов двухсторонних путей шириной четырех морских мили в Беринговом проливе и на подходах к нему с российской и американской сторон, а также шести районов повышенной осторожности в местах начала, окончания путей, пересечения или изменения их направления.

Пути движения судов проложены параллельно через российскую и американскую части Берингова пролива, что позволит судоводителям выбирать наиболее удобный путь прохождения пролива с учетом погодных и ледовых условий в этом районе, а также расположения пункта назначения судна. Пути расположены на максимальном удалении от берега, и глубины на всем протяжении более чем достаточны для безопасного прохождения крупнотоннажных судов.

Пути движения рекомендованы для судов валовой вместимостью 400 и более.

Рекомендованная схема путей движения судов и районов повышенной осторожности в Беринговом проливе и на подходах к нему, которая начнет применяться с 1 декабря текущего года, стала первой международно признанной мерой по регулированию судоходства, утвержденной ИМО в границах полярных вод, как определено в Международной конвенции о безопасности человеческой жизни на море (СОЛАС 74/78), отмечает Минтранс.