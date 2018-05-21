МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Комитет по безопасности на море Международной морской организации (ИМО) утвердил российско-американские предложения по регулированию судоходства в Беринговом проливе, сообщает Минтранс РФ в понедельник.
Предложенная Россией и США схема предполагает установление шести рекомендованных для движения судов двухсторонних путей шириной четырех морских мили в Беринговом проливе и на подходах к нему с российской и американской сторон, а также шести районов повышенной осторожности в местах начала, окончания путей, пересечения или изменения их направления.
Пути движения рекомендованы для судов валовой вместимостью 400 и более.
Рекомендованная схема путей движения судов и районов повышенной осторожности в Беринговом проливе и на подходах к нему, которая начнет применяться с 1 декабря текущего года, стала первой международно признанной мерой по регулированию судоходства, утвержденной ИМО в границах полярных вод, как определено в Международной конвенции о безопасности человеческой жизни на море (СОЛАС 74/78), отмечает Минтранс.