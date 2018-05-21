Cеть фастфуда отказала британским тори в скидках на еду, сообщили СМИ

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

Вид на Тауэрский мост над рекой Темзой в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Популярная сеть фастфуда отвергла предложение Консервативной партии Великобритании, планировавшей привлекать в свои ряды молодежь с помощью скидок в общепите, сообщает газета Mirror.

Руководство тори в числе других бонусных программ для политических новобранцев рассматривало дискаунты в сети закусочных Nando`s.

"У нас нет политической принадлежности. У нас нет и не будет политических дисконтных карт. Мы предоставляем скидки только полиции, пожарным, сотрудникам скорой помощи и сотрудникам минздрава", — заявил изданию представитель сети.

Nando`s — крупная международная сеть общепита со штаб-квартирой в ЮАР, основанная в 1987 году, специализируется на острых блюдах из курицы. У сети около 1000 заведений в 30 странах мира, в том числе в Великобритании.