В ЕС не услышали объяснений, как выход из СВПД поможет работать с Ираном

БРЮССЕЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Заявления госсекретаря США Майка Помпео по Ирану не объясняют, как выход из ядерной сделки поможет сделать регион более безопасным от угрозы ядерного распространения, альтернативы этому соглашению нет, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы внимательно выслушали сегодняшнее выступление госсекретаря США Майка Помпео, адресованное не только иранской аудитории, но и всем тем, кто поддерживает совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)", — говорится в распространенном заявлении Могерини.

"Выступление госсекретаря Помпео не показало, как выход из СВПД сделал или сделает регион более безопасным от угрозы ядерного распространения или как это ставит нас в более выгодное положение, чтобы повлиять на поведение Ирана в областях, выходящих за рамки соглашения. Альтернативы ему нет", — отмечается в сообщении.

Могерини подтвердила, что ЕС привержен выполнению сделки до тех пор, пока Иран будет выполнять все свои обязательства в ядерной области, как он это делает до сих пор.

Глава дипломатии ЕС отметила, что совместный план никогда не предназначался для решения всех вопросов в отношениях с Ираном, а озабоченность по поводу региональной политики Тегерана регулярно высказывается ЕС в диалоге с властями этой страны.

"Ядерное соглашение с Ираном и его дальнейшая поддержка являются важными достижениями международной дипломатии, гарантирующей, что ядерный потенциал Ирана остается исключительно в мирных целях", — заключила Могерини.