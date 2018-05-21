МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Британские футбольные фанаты намерены "размазать по стенке" болельщиков из России во время чемпионата мира, сообщает Daily Star.

Несколько радикально настроенных английских группировок собираются вместе отправиться на мундиаль, чтобы показать русским "настоящий ад", заявил изданию один из болельщиков.

"Если люди думают, что все это одна большая шутка, что мы будем играть в футбол, выпьем, покурим и поболтаем, — такого никогда не случится", — утверждает собеседник таблоида.

По словам мужчины, русские "понятия не имеют, что их ждет".

"Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая", — заявил представитель ультрас.

При этом часть британцев отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются "защищать" английских зрителей на ЧМ-2018.

"Там (в России. — Прим. ред.) нет такой вещи, как защита. Туда поедут 24 тысячи фанатов, и без нас они будут как цыплята на бойне", — считает болельщик.

Он также добавил, что британцев не беспокоят возможные аресты. Единственное, о чем думают фанаты Туманного Альбиона, — как "дать бой" русским.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.