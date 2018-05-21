Испания намерена выделить Палестине 1,2 миллиона евро

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. Архивное фото

Участники протеста в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. Архивное фото

МАДРИД, 21 мая – РИА Новости. Испанское правительство окажет финансовую помощь Палестине в размере 1,2 миллиона евро, следует из сообщения МИД Испании.

Первая часть денег – 600 тысяч евро – будет перечислена в Управление по координации гуманитарных вопросов ООН. Вторая часть – еще 600 тысяч – будет направлена на помощь Палестине через Красный Крест.

"Немедленный гуманитарный ответ, запрошенный Объединенными Нациями, направлен на улучшение оказания срочной медицинской помощи, в особенности в связи с нехваткой медикаментов и одноразового медицинского оборудования (маски, перчатки, шприцы и т.д.)", — поясняется в сообщении МИД Испании.

По оценке замофициального представителя генсека ООН Фархана Хака, необходимая палестинскому народу помощь составляет 539,7 миллиона долларов – включая Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Причем 75% этой суммы необходимо направить в Сектора Газа.