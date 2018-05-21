США ввели ограничения на операции с госдолгом Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 21 мая — РИА Новости. Дональд Трамп запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, говорится в указе американского президента.

Кроме того, теперь нельзя использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где Венесуэла владеет более чем 50% акций.

Как рассказал журналистам во время телефонного разговора высокопоставленный представитель администрации США, таким образом Вашингтон ограничивает "возможности режима распродавать государственные активы по копеечным ценам за счет венесуэльского народа".

По его словам, запрет на приобретение долга "включает всю дебиторскую задолженность, связанную с американцами или лицами, находящимися в США".

"Это включает также долг государственной нефтяной компании", — сказал представитель администрации.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что США в скором времени предпримут экономические и дипломатические меры для "восстановления демократии" в Венесуэле, где накануне прошли президентские выборы.

По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в голосовании приняли участие чуть более 46% избирателей.

США назвали выборы фиктивными, а их результат — нелегитимным. В российском МИД заявили, что такая позиция создает опасный прецедент. Как отметили в ведомстве, таким образом Соединенные Штаты и некоторые другие государства увязывают легитимность избирательного процесса не с позицией международных наблюдателей, а с точкой зрения отдельных стран.