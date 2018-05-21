Состояние Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Состояние главы Палестины Махмуда Аббаса стабильное, он продолжает работать в больнице в Рамаллахе, передает палестинское агентство САФА со ссылкой на заявление генерального секретаря Организации освобождения Палестины (ООП) Саиба Орейката.

Ранее израильская радиостанция "Кан" сообщила, что Аббас попал в больницу с осложнением после операции на ухе. Член Центрального совета ООП Валид аль-Авад сообщил, что лично беседовал с 83-летним лидером в клинике, и назвал его самочувствие "хорошим". Аббас рассчитывал в понедельник выписаться из больницы.

"Секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Орейкат заявил, что здоровье президента Махмуда Аббаса в порядке и он продолжает работать, даже находясь в больнице", — сообщает агентство.

По данным агентства, Орейкат посетил Аббаса в понедельник и представил ему текст иска, который министр иностранных дел Палестины подаст в Международный уголовный суд (МУК) против "преступлений Израиля".

Участившиеся госпитализации палестинского лидера регулярно дают пищу опасениям за его здоровье и спекуляциям о возможных преемниках.