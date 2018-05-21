Нетаньяху призвал мир примкнуть к новой политике США в отношении Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал правильной обнародованную в понедельник политику США в отношении Ирана и призвал остальной мир поддержать ее.

Заявление прозвучало после программной речи американского госсекретаря Майк Помпео, который представил список 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Соединенных Штатов из атомной сделки с ним. Помимо ужесточения режима ядерного нераспространия в сравнении с СВПД, Вашингтон теперь будет добиваться от Тегерана изменения всей политики в ближневосточном регионе.

"Политика президента (США Дональда) Трампа верна. Ноль обогащения (урана), в нем нет нужды, и Иран должен уйти из Сирии", — сказал Нетаньяху, выступая на приеме в честь переноса в Иерусалим посольства Парагвая.

"Мы считаем, что это правильная политика, и призываем все международное сообщество присоединиться к этой позиции Соединенных Штатов", — сказал премьер-министр.

Новые требования США предписывают Ирану прекратить поддержку военизированных группировок в регионе, включая "Хезболлах" в Ливане, ХАМАС и "Исламский джихад" на палестинских территориях, хуситское ополчение в Йемене. Вашингтон также настаивает на выводе "абсолютно всех сил под иранским командованием со всей территории Сирии". Этот пункт особенно важен для Израиля, который видит в присутствии Ирана в соседней стране стремление создать плацдарм для агрессии.